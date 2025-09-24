日本時間2025年7月5日（土）あさ9時から、テレ東系6局ネット発、世界同時期放送＆配信がスタートした新番組『ウルトラマンオメガ』。10月の放送場面写真＆エピソードが一挙公開された。また、ソラト＝オメガを追い詰めるゾヴァラス役にアクション俳優・新田健太が登場する。円谷ファンにむけた夢の祭典『TSUBURAYA CONVENTION 2025』。その前夜祭で発表となったウルトラマンオメガの新たなメテオカイジュウ・ヴァルジェネスが、つ