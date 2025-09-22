きかんしゃトーマス映画最新作『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！ パーシーのクリスマス急行』に、ミュージシャンのDAIGOと人気子役倉田瑛茉がゲスト声優として出演することが発表された。☆DAIGOや倉田瑛茉のアフレコ模様などイメージカットをチェック！（写真4点）＞＞＞2025年12月12日（金）に全国ロードショーがスタートするイオンシネマを中心に全国の劇場に提供する劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマス サンタを