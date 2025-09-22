アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』キャラクターの世界観をまとった雑貨アイテムが登場！☆「黄金の風」の様々なモチーフがデザインに落とし込まれた雑貨シリーズをチェック！（写真12点）＞＞＞ブルーミング中西より、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』の世界観をデザインに盛り込んだハンカチ、タオル、エコバッグなどの雑貨シリーズが新登場する。『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』は、荒木飛呂彦による漫画作品