【ジョジョの奇妙な冒険】「黄金の風」世界観が詰め込まれた雑貨シリーズ
アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』キャラクターの世界観をまとった雑貨アイテムが登場！
☆「黄金の風」の様々なモチーフがデザインに落とし込まれた雑貨シリーズをチェック！（写真12点）＞＞＞
ブルーミング中西より、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』の世界観をデザインに盛り込んだハンカチ、タオル、エコバッグなどの雑貨シリーズが新登場する。
『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』は、荒木飛呂彦による漫画作品で、『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ「Parte5（第5部）」にあたる物語。
2001年のイタリアを舞台に、主人公はイタリア裏社会を牛耳るギャング組織「パッショーネ」に属する青年ジョルノ・ジョバァーナの活躍を描く。
ジョルノには街に麻薬を流す組織の「ボス」を倒し、街の麻薬を排除する夢があり、ボスに近づくため同じ夢を抱く仲間たちと共にボスの娘トリッシュの護衛を務めることに成功するが、ボスの真の目的は自らの正体の手がかりとなる彼女を葬ることだった。『正義』を信じ『苦難の道』を歩み始めたジョルノたちに、『運命』が立ちはだかる。
そんな本作の世界観を詰め込んだ新作雑貨シリーズは、ハンカチ、タオル、スマホ拭き、エコバッグ、ポーチ、ストラップがラインナップ。
『ジョジョ』らしい鮮やかな色使いで、キャラクターやイメージモチーフ、キャラクターの特殊能力「スタンド」などの様々なデザインがアイテムに織り込まれている。
「プリントハンカチ」はシックな色合いで作品のムードを表現。「カレンダーハンカチ」デザインではイタリアを舞台にした「黄金の風」らしくイタリア語表記されているのがポイント。
「タオルハンカチ」はキャラクターのイメージをジャカード織で表現。表面の凹凸が楽しい1枚となっている。
「スマホ拭き」は表裏両面にマイクロファイバーを使用しており、手を拭くのはもちろん、メガネやスマホ、デバイスのクリーナーとしても活躍してくれるアイテム。
「エコバッグ」はケース＆ストラップ付きのコンパクトタイプと、トートバッグタイプの2タイプがラインナップ。
「ポーチ」はマチ付きのコスメなどを入れるのにぴったりな角ポーチと、オリジナル引き手がポイントのイヤホンなどを収納するのに便利なカラビナ付きマルチポーチがご用意されている。
「ストラップ」はアニメでお馴染みの「To Be Continued」がデザインされている、ブラックベースの落ち着いたデザインを採用。
細部にまで『ジョジョ』の世界観にこだわりをもってデザインされたアイテム揃い。ちょっとしたお出かけはもちろん、学校やオフィスなど日常のさまざまなシーンで活躍。
”ジョジョ” の世界を、あなたの毎日に取り入れてみてはいかがだろう。
2025年9月25日（木）より発売いたします。販売は、当社直営オンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」をはじめ、全国の一部百貨店、バラエティストア、自動販売機にて順次展開されるので、ぜひチェックしてみてね。
（C）LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会
☆「黄金の風」の様々なモチーフがデザインに落とし込まれた雑貨シリーズをチェック！（写真12点）＞＞＞
ブルーミング中西より、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』の世界観をデザインに盛り込んだハンカチ、タオル、エコバッグなどの雑貨シリーズが新登場する。
『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』は、荒木飛呂彦による漫画作品で、『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ「Parte5（第5部）」にあたる物語。
2001年のイタリアを舞台に、主人公はイタリア裏社会を牛耳るギャング組織「パッショーネ」に属する青年ジョルノ・ジョバァーナの活躍を描く。
ジョルノには街に麻薬を流す組織の「ボス」を倒し、街の麻薬を排除する夢があり、ボスに近づくため同じ夢を抱く仲間たちと共にボスの娘トリッシュの護衛を務めることに成功するが、ボスの真の目的は自らの正体の手がかりとなる彼女を葬ることだった。『正義』を信じ『苦難の道』を歩み始めたジョルノたちに、『運命』が立ちはだかる。
『ジョジョ』らしい鮮やかな色使いで、キャラクターやイメージモチーフ、キャラクターの特殊能力「スタンド」などの様々なデザインがアイテムに織り込まれている。
「プリントハンカチ」はシックな色合いで作品のムードを表現。「カレンダーハンカチ」デザインではイタリアを舞台にした「黄金の風」らしくイタリア語表記されているのがポイント。
「タオルハンカチ」はキャラクターのイメージをジャカード織で表現。表面の凹凸が楽しい1枚となっている。
「スマホ拭き」は表裏両面にマイクロファイバーを使用しており、手を拭くのはもちろん、メガネやスマホ、デバイスのクリーナーとしても活躍してくれるアイテム。
「エコバッグ」はケース＆ストラップ付きのコンパクトタイプと、トートバッグタイプの2タイプがラインナップ。
「ポーチ」はマチ付きのコスメなどを入れるのにぴったりな角ポーチと、オリジナル引き手がポイントのイヤホンなどを収納するのに便利なカラビナ付きマルチポーチがご用意されている。
「ストラップ」はアニメでお馴染みの「To Be Continued」がデザインされている、ブラックベースの落ち着いたデザインを採用。
細部にまで『ジョジョ』の世界観にこだわりをもってデザインされたアイテム揃い。ちょっとしたお出かけはもちろん、学校やオフィスなど日常のさまざまなシーンで活躍。
”ジョジョ” の世界を、あなたの毎日に取り入れてみてはいかがだろう。
2025年9月25日（木）より発売いたします。販売は、当社直営オンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」をはじめ、全国の一部百貨店、バラエティストア、自動販売機にて順次展開されるので、ぜひチェックしてみてね。
（C）LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会