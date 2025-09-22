こども食堂の支援に向けて、大分県は500万円を目標にクラウドファンディングを実施しています。 現在、県内に156か所ある子ども食堂は、子どもたちの健やかな成長と、安心して食事ができる環境づくりに加えて、地域の人たちも交流できる居場所として、重要な役割を担っています。 県は支援のため、毎年クラウドファンディングを実施していて、11月28日までの間、今年も500万円の目標達成に向けて取り組んでいます。寄付は専用サ