本日開催の「京都国際マンガ・アニメフェア2025」通称 ”京まふ” にて、メインキャストが登壇する『僕のヒーローアカデミア』京まふウルトラステージが開催。 ”ヒロアカ” 公式スピンオフ作品『ヴィジランテ』の主人公・灰廻航一を演じる梅田修一朗がサプライズ登壇し、TVアニメ第2期の放送が2026年1月より開始することが発表された。『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、