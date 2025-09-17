9月10日、お笑いコンビ「チョコプラ」ことチョコレートプラネットの松尾駿が、YouTubeチャンネル「チョコプラのウラ」で配信した動画での発言について、SNSでは賛否両論が飛びかっている。「現在は非公開となっていますが、アインシュタイン・稲田直樹さんのInstagram不正アクセス事件についての話題を取り上げていた動画です。松尾さんは『俺がずっと提唱している、誹謗中傷に関してだけど、芸能人とかアスリートとか、そういう