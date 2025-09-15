楽天は球団通算2000号がサヨナラHRパーソル パ・リーグ公式戦は15日、3試合が行われた。ソフトバンクはオリックスに5-0で勝利し、3連勝を飾った。ソフトバンクは3回、柳町達外野手と中村晃外野手の連続適時打で3点を先制。5回と6回にも追加点を挙げ、試合を優位に進めた。先発の大津亮介投手は、5回まで毎イニング走者を背負いながらも要所を締める投球で、6回無失点と好投。救援陣も得点を与えず、完封リレーで勝利をつかんだ