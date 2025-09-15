近隣住民からは不満の声事故現場の風下を歩くと、ドブのような悪臭が鼻をつく。今年１月に埼玉県八潮(やしお)市で起きた道路陥没事故から７ヵ月――。近隣に住む20代の主婦が話す。「工事用車両の燃料の臭いや下水の臭気が、辺り一帯に立ち込めています。工事の騒音もひどいです。下水道管から漏れ出た硫化水素(りゅうかすいそ)の影響なのか、自家用車のメッキも腐食して黒ずんでしまいました」同市の県道が幅40ｍ、深さ15ｍにわた