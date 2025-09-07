日本時間午前2時35分開始の一戦【MLB】オリオールズ ー ドジャース（日本時間8日・ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場する。本塁打が出れば5試合ぶり。オリオールズの菅野智之投手とメジャー初対決となる。大谷は前日の同戦で初回に右前打を放つなど5打数1安打1打点。チームは山本が9回2死まで無安打投球を披露も、4点差をひっくり返されてサヨナ