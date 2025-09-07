テクノロジーに対する人々の世界観の違いをマッピングすることから見えてくる、技術と人間の複雑な関係。今回は〈悲観的ヒューマニスト〉の系譜をたどりながら、テクノロジーの問題を神話的価値というキーワードから読み解く。