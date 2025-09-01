Apple TV+で『マーダーボット』シリーズの配信が始まっている。わたしたちがAIに抱くイメージは、人間がそれを支配するか支配されるかの二択に偏りがちだ。だが原作者マーサ・ウェルズが描くのは、そのどちらにも属さない真に「異質な」意識だ。