イクヨに物色人気集中、気配値で急速に水準を切り上げ連日で上場来高値圏を走る展開となっている。自動車の内装や外装に使う樹脂部品を製造する。中国系企業の傘下で仮想通貨分野への積極参入を明示している。２７日取引終了後、同社が６月に業務提携を発表した米ＧａｌａｃｔｉｃＨｏｌｄｉｎｇｓに３億円を出資することを決議したと発表した。Ｇａｌａｃｔｉｃが展開するステーブルコインを活用したＢ２Ｂ越境決済イン