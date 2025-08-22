家事の時短は、暮らしをスムーズに回すための優先事項。家電の力を借りるのもひとつの手ですが、ミニマリストのめいさん（40代）は「ものをもたないと、家電に頼らなくても家事がラクになります」と言います。めいさんの考え方について、詳しくお話を伺いました。食洗器も、電子レンジももたない暮らし夫と高校生の子どもと暮らす、ミニマリストのめいさん。こだわりの注文住宅を建てましたが、キッチンには食洗機を設置しませんで