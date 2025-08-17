シェア別荘サービス「SANU 2nd Home」を展開するSANUが、2035年までに全世界に500拠点を設ける計画を打ち出した。「地球がもうひとつの家になる」世界を、いかに実現していくのか──。壮大な“第2ステージ”の挑戦について、共同創業者のふたりが語った。