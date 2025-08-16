いま、VTuberたちはプロスポーツの試合で歌い、所属事務所がレコードレーベルを立ち上げる動きも見せる。ハリウッドで開かれたコンサートでは、アバターで活動するバーチャルキャラクターの世界観に、観客たちは没入していた。