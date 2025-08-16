¡ÖGPT-5¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢MIT¤Î¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢AI¤Î´¶¾ðÅª±Æ¶ÁÎÏ¤òÂ¬¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬AI¤È·òÁ´¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£