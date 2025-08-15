【MLB】メッツ3−4ブレーブス（8月14日・日本時間8月15日）【映像】千賀の剛速球に打者が笑ってしまう8月14日（日本時間8月15日）に行われたニューヨーク・メッツ対アトランタ・ブレーブスの一戦で、メッツ・千賀滉大が見逃し三振を奪った場面が話題となっている。3回表・ブレーブスの攻撃、1死走者なしの場面で迎えた1番のジュリクソン・プロファーに対して千賀は、初球、内角高めに投じた105km/hのスローカー