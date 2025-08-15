接客業で働いていると、クレームというより勘違いで文句をつけてくる客に、思わず笑ってしまうこともある。投稿を寄せた30代女性（広島県）は、高校時代に働いていた回転寿司チェーン店での出来事を明かした。「家族連れ4人（全員大人）が寿司を注文した後、生ビールを4杯頼まれました。ほかのアルバイトの子がテーブルに持っていき、しばらくすると持って行った生ビールを、その子が持って帰って来ました」なんと4杯の生ビールが