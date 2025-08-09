¡Ö£Ä£å£Î£Á£³¡Ý£´µð¿Í¡×¡Ê£¹Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëµð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ÏµÕÅ¾¤Ç£··î£±£²Æü°ÊÍè¤ÎÏ¢¾¡¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£È¬²ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é´ßÅÄ¤Ë¥¹¥ê¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò»Ø¼¨¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥È¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É·ë²ÌÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È»Ø´ø´±¡£¸«»ö¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢ËþÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦Âç¾ëÂî¤¬¡ÖºÇÄã¸Â¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤Èº¸Íã¤Ø¤Îµ¾Èô¤Ç·è¾¡ÅÀ¤ò