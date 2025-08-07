10月31日（金）全国ロードショーの『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』。新キャラクターの「おつきのコ」がおひろめされた。また、ムビチケ第2弾の発売＆特典と、Nintendo Switch ソフトの発売も決定した。＞＞＞「おつきのコ」やムビチケ特典をチェック！（写真7点）「すみっこにいるとなぜか ”落ち着く” ということがありませんか？」そんな思わず共感してしまうキャッチフレーズと、さむがりの ”しろくま” や、自