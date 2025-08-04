シンダーガードがWソックスから解雇されたホワイトソックスは3日（日本時間4日）、ノア・シンダーガード投手を解雇した。かつてエンゼルスで大谷翔平投手と共にプレーした右腕だが、2024年以降メジャー登板はゼロと苦しんでいる。シンダーガードは2015年にメッツでメジャーデビュー。これまで3度の2桁勝利を挙げるなど、通算59勝（47敗）をマークしている。2022年にエンゼルスに加入し、シーズン途中にフィリーズへ移籍。2023