今年で誕生25周年を迎える『いたずらぐまのグルーミー』から、 ”凶暴×可愛い” 縫製グッズがカプセルトイに登場する。☆凶暴可愛いグル〜ミ〜の魅力が詰まった新作アイテムイメージをチェック！（写真8点）＞＞＞今年で誕生25周年を迎える『いたずらぐまのグルーミー』の縫製コレクションがカプセルトイに登場！▼『いたずらぐまのグル〜ミ〜』とは▼ グルーミーはピティーくんの飼いぐま。いつもいっしょの2人だけど、ちょっと