試合後、つば九郎の巨大バルーンが登場7月に入り、白星を積み重ねるヤクルトに“強力な味方”が現れた。5連勝をマークした26日の中日戦終了後、神宮球場に巨大な“つば九郎”が登場。その光景に「あれ？いつの間にかつば九郎がいる」「泣きそう」「待ってた」とファンの反応が相次いだ。1点を争う投手戦を制した26日の中日戦。9回を大西広樹投手が無失点に抑え、ヤクルトファンに歓喜の瞬間を届けた。その直後、バックスクリー