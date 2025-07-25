¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î³ùÅÄÍ´ºÈ»á¡ÄÁáÂç3Ç¯½Õ¤Ë4¾¡µó¤²¥ê¡¼¥°V¹×¸¥¥ä¥¯¥ë¥È¡¢³ÚÅ·¤ÈNPB¤Ç11Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÅý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ùÅÄÍ´ºÈ»á¤Ï¸½ºß¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2012Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ËÅ¾¿È¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê»þÂå¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¡¢ºÇÂ®151¥­¥í¤ò¸Ø¤ëÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿±¦ÏÓ¤¬Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤ÏÁáÂç»þÂå¡£3Ç¯½Õ¤Ë¤Ï4¾¡¤òµó¤²