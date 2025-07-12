TIB＝徳島イノベーションベースの月例会が11日、徳島市で開かれ、エネルギー事業などを展開するベンチャー企業の代表が講演しました。徳島県内の起業家育成を目的とするTIBの月例会、この日、檀上に立ったのは徳島県出身で、エネルギー事業などを展開し、自身の会社を年商100億円規模へと成長させたグリーンエナジー＆カンパニーの鈴江崇文さんです。鈴江さんはビジネスは「本当