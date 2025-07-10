by World Economic ForumX(旧Twitter)のリンダ・ヤッカリーノCEOが退任する意向を2025年7月9日にXで示しました。After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of ????. When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…— Linda Y
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