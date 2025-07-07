ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が６日（日本時間７日）、敵地でのメッツとの「サブウェイシリーズ」に「３番・右翼」で出場。前日の試合中に味方の投げたボールが当たり右目横を切り流血した主砲は５回に３３号２ランを放ち６―４での勝利に貢献した。宿敵相手のシリーズ３連敗を防ぐとともにチームの連敗も６で止めた。「ニューヨークポスト」紙は「アーロン・ジャッジは記録破りのホームランペースでヤンキー