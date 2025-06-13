「楽天−阪神」（１３日、楽天モバイルパーク）試合前の一塁側ベンチ前では、新外国人のヘルナンデスが声出し役を務めた。帽子を取った助っ人が、笑顔で唇をなめるシーンがあり、その背後で中野が白い歯をこぼし、森下や小幡の表情筋が上がり、口元が緩んでいる様子がうかがえる。チームは試合前時点で２位・ＤｅＮＡに２・５ゲーム差をつけた首位に位置しているが、前カードの西武３連戦でまさかの３連敗を喫するなど、決し