【ロサンゼルス＝金子靖志、ワシントン＝淵上隆悠】米カリフォルニア州の連邦地裁は１２日、不法移民摘発強化への抗議デモを受けてトランプ大統領が命じたロサンゼルスへの州兵動員は違憲だとして、州知事に指揮権を返還するよう命令した。トランプ政権は即日控訴し、控訴裁は地裁命令の発効を一時差し止めたことから、州兵は派遣されたままとなっている。地裁判決では、トランプ氏が同州のギャビン・ニューサム知事の同意なく