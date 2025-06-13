佐々木朗希（ロイター）東スポWEB

負傷から1カ月以上経過も…佐々木朗希の早期復帰は「ほぼ不可能」か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 負傷から1カ月以上が経過した佐々木朗希について、東スポが伝えた
  • 米メディアは現地時間12日、ドジャース投手コーチによる見通しを報道
  • 現在痛みはないものの「復帰にはまだ時間がかかるようだ」としているという
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