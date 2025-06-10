森保一監督が率いる日本代表は６月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終戦の最終節でインドネシア代表と大阪の市立吹田サッカースタジアムで対戦している。前半は鎌田大地の２得点、久保建英のゴールで３−０。迎えた後半、55分に森下龍矢がチーム４点目を決めると、その３分後に町野修斗がネットを揺らす。５点差とした場面で注目を集めているのが、久保のアシストだ。ボックス内でキープすると、動き出した町野に合わせ