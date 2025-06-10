¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¼Ò²ñ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·§ËÜ¤Î½»Âð¤ÇÌó150É¤¤Î»à¤ó¤À¥Í¥³¤¬¸«¤Ä¤«¤ë ÊÝ¸îÃÄÂÎ½êÂ°¤Î½÷À¤ò·º¡Ä ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ Æ°Êª°¦¸î Æ°ÊªµÔÂÔ »þ»ö¥Ë¥å¡¼¥¹ RKK·§ËÜÊüÁ÷ ·§ËÜ¤Î½»Âð¤ÇÌó150É¤¤Î»à¤ó¤À¥Í¥³¤¬¸«¤Ä¤«¤ë ÊÝ¸îÃÄÂÎ½êÂ°¤Î½÷À¤ò·º»ö¹ðÈ¯ 2025Ç¯6·î10Æü 14»þ24Ê¬ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô ¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È 2Æü¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤Î½»Âð¤ÇÌó150É¤¤Î»à¤ó¤À¥Í¥³¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ ·§ËÜ»Ô¤Ï¥Í¥³¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ò°¦¸îÆ°ÊªµÔÂÔºá¤Ç·º»ö¹ðÈ¯ ¤³¤Î²È¤Ë½»¤à½÷À¤Ï¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤¥Í¥³¤òÍÂ¤«¤ëÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ µ»ö¤òÆÉ¤à ¤ª¤¹¤¹¤áµ»ö Æþ¼êº¤Æñ¤ÊSwitch2¤¬Å¹Æ¬¤Ë¤º¤é¤ê¡ª¡©¤Þ¤µ¤«¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÌÔ¼Ô¤¬¸½¤ë 2025Ç¯6·î9Æü 12»þ0Ê¬ ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢¡È»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¡É¤È±Ç²è¹óÉ¾¤â¥¿¥¤¥È¥ëÌÀ¤«¤µ¤º¡Ö¤¸¤ã¤¢¸À¤¦¤Ê¡×¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¥â¥ä¥â¥ä 2025Ç¯6·î10Æü 8»þ0Ê¬ ¥×¥íÌîµå¸òÎ®Àï¤Ï¡¢ÌµÎÁÊüÁ÷¤Î¡ÖBS12¡×¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡ª ²òÀâ¼Ô¤ä¥²¥¹¥È¤È¤Î¡Ö¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¤Æó¼¡²ñ¡×¤ÇÊüÁ÷¸å¤Î³Ú¤·¤ß¤â 2025Ç¯6·î2Æü 18»þ0Ê¬ ¡Ö·ºÌ³½ê¤Î¤Û¤¦¤¬¹ë²Ú¡×Ê¡²¬»ÔàÅâÍÈ¤²1¸Äµë¿©á¤Èà´Æ¹ö¿©á¤ÎÂÐÈæ¤¬ÏÃÂê¡Ö¾Íè¤ÎÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¾®³ØÀ¸¤¬¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¤â¤Î¿©¤Ã¤Æ¤ó¤¹¤«¡×¤ÎÀ¼ 2025Ç¯6·î9Æü 13»þ8Ê¬ ¡Ô¥Õ¥¸´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÈÀÜ¿¨¶Ø»ßÎá¡É¤¬¡ÕÃæµïÀµ¹»á¡¡Ãç´Ö¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¡¢¸ò¾Ä¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¡ÄÈ¿·â·×²è¤Ë¡Ö¶õÃæÊ¬²ò¤Î´íµ¡¡× 2025Ç¯6·î10Æü 6»þ0Ê¬