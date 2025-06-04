2025年6月2日に恐喝の疑いで逮捕された配信者の「エンターテイナー折原」こと東優樹容疑者の妻として知られる美容系インフルエンサーの牛乳ちゃんが3日にXで、東容疑者から受けていたDVやモラハラについて告発した。「一発本気で殴らせろと言われ胸ぐらを掴まれた」暴露系として活動していた東容疑者。SNSに30代の会社役員の男性の顔写真や氏名、勤務先などの私的な情報を投稿し、削除を求めた男性から現金300万円を脅し取った疑い