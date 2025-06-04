3日に投開票が行われた韓国大統領選挙で、野党の候補であるイ・ジェミョン氏が当選した。野村邦丸アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『くにまる食堂』（文化放送・月曜日～金曜日9～13時）6月4日の放送は、このニュースを受けて、作家・ジャーナリストの佐々木俊尚氏が、韓国新大統領は日本にどんな影響を与えるのか？解説した。 野村邦丸（パーソナリティ）「韓国新大