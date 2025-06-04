中居正広氏（52）と元フジテレビの女性アナウンサー（以下、女性A）とのトラブルに端を発する一連の問題で、同局が設置していた第三者委員会が今年3月31日に公表した調査報告書。この報告書をめぐって、中居氏側と第三者委員会の応酬が“泥沼化”の様相を呈している。報告書では、’23年6月2日に中居氏と女性Aのあいだで起きたとされるトラブルについて、《業務の延長線上に起きた性暴力》と認定。以降、しばらく沈黙を貫いてきた