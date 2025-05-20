三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第53回は、大学受験における「記憶術」について考える。単語帳ばかりに頼るとダメ！東京大学現役合格を目指す天野晃一郎と早瀬菜緒は、勉強合宿への期待が外れて帰路に着く。しかし、帰りの電車内で英単語帳に取り組む同年代の生徒を見かけ、再び合宿に戻るのだった。授業