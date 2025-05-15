¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ ¡ÉVS¥·¥ê¡¼¥º¡É Âè31ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼VS¥­¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬¡¢5·î1Æü(ÌÚ)¤è¤ê¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡¢10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËBlu-ray¡õDVD ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥­¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼DAY¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¿·½É¥Ð¥ë¥È9¡¢²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ°§»¢ÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£¡ùÂçÀ¹¶·¤ÎÉñÂæ°§»¢ÌÏÍÍ¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿21ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡äÉñÂæ°§»¢