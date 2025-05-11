メーガン妃がインスタグラムでヘンリー王子の愛するすべてをたたえる帽子をちらりと公開した。帽子には子供たちの名前、米国国旗、英国国旗、カリフォルニア州国旗、アフリカ大陸が描かれていた。米誌ピープルが１０日、報じた。ヘンリー王子は９日、ロサンゼルスで行われたビヨンセのコンサート「カウボーイ・カーター・ツアー」に参加した際、人生におけるすべての愛に敬意を表すアクセサリーを身に着けていた。そして、妻の