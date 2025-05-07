¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Åì¥«¥ê¥Þ¥ó¥¿¥ó½£¤Î¥«¥«¥Ð¥óÅç¤ÇÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î½÷À­¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£·î3Æü¤Î¤³¤È¡£´Ñ¸÷¤Ç¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¥¹¥­¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¥¡Ê¥¸¥ã¥ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢³¤Ãæ¤ËÍî¤È¤·¤¿¼«Ê¬¤Î¥«¥á¥é¡ÊGoPro¡Ë¤ò½¦¤ª¤¦¤ÈÀø¿å¤·¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¤Îµß½õÂâ¤¬ÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿å¿¼87¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤Äì¤ÇÄ¥¤µ¤ó¤òÈ¯¸«