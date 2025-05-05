｢東京ばな奈ワールド」が、「ちいかわ」と ”むちゃうま” なコラボレーション。2025年5月8日（木）〜18日（日）の期間限定で、JR東京駅構内「グランスタ東京」に登場する。＞＞＞『ちいかわバナナプリンケーキ』やステッカー、紙袋をチェック！（写真9点）『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる
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