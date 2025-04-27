½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë?Æó¸ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇ?ÊóÆ»¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡££²£´ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê£´£°¡Ë¡¢£Ô£Â£ÓÆüÍË·à¾ì¡Ö¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¥­¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¡Ê£²£¶¡Ë¤È¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£´ûº§¤Ç£²»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæÁê¼ê¤Ç¤ÏÉÔÎÑ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÁÐÊý¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ïµ¿ÏÇ¤ò´°Á´ÈÝÄê¡£±ÊÌî¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÅÄÃæ¤¬Íè¤¿»þ¤â¥­¥à¤¬Íè¤¿»þ¤âÊì¿Æ¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë