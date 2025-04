「ROAD TO TSUBURAYA CONVENTION POP UP CAFE in Cafe 2nd STAGE featuring ULTRAMAN TIGA・DYNA・GAIA」が、大阪・日本橋で5月2日(金)より期間限定開催決定!ウルトラヒーローたちに会いに行こう。☆イベントのオリジナルグッズやイメージを見る(写真15点)>>>JUNGLE大阪日本橋店にて、2025年5月2日(金)〜5月18日(日)の期間限定で、「ROAD TO TSUBURAYA CONVENTION POP UP CAFE in Cafe 2nd STAGE featuring ULTRAMAN