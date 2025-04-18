【モデルプレス＝2025/04/18】女優の松井愛莉が主演を務める読売テレビ・ドラマDiVE枠「子宮恋愛」（読売テレビ：毎週木曜深夜0時59分〜／※放送時間は変更になる可能性あり）の第2話が、17日に放送された。ラストシーンに反響が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「子宮恋愛」ワンエン沢村玲が濃厚キスした相手は？◆松井愛莉主演「子宮恋愛」本作は、結婚して6年が経つにも関わらず、夫にすら本音が言えない日々に悩む主