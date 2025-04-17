女優柏木由紀子（77）が17日、都内で、ファッションやライフスタイルについての著書「YUKIKO STYLE」の出版記念会見を行った。柏木は、デニムのジャケットにスカートを合わせたカジュアルなスタイルで登壇し、ファッションについて「私にとっては重要で、まず好き。おしゃれすること、お洋服を選ぶことがとっても好き。気に入ったお洋服を着ることで、元気をもらっています」と話した。著書には、マージャンや編み物など趣味に関し