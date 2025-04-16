右折信号が不要になる「アイデア」とは常識をくつがえす新発想の交差点「反転交差点」が、国土交通省の採択によって研究が進められています。いったいどんな交差点で、どう便利になるのでしょうか。ややこしい交差点が「反転交差点」でシンプルに？（画像はイメージ）（画像：Google Earth）。反転交差点は、従来の交差点で課題となっていた「右折・直進の衝突事故」「右折信号待ち」などの解決に期待がかかる、新たな交