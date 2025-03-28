サントリー食品インターナショナルは4月1日、新たなラインアップとして「サントリー天然水 冷凍PET」(500mlPET/税別180円)を発売する。冷えた飲料としてだけでなく、タオルに包んで身体を冷やす、外出時の保冷剤代わりに使うなど、より幅広いシーンでの利用を目指す。「サントリー天然水」を凍らせることで、キンキンに冷えたおいしさを楽しめることが特徴。冷凍による膨張･変形に対応した容器を採用しており、デザインからも冷た