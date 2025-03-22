まだまだ寒さが厳しい時期、サウナでしっかり体を温めたいと思う人も多いでしょう。近ごろは「サ活」という言葉もあるように、サウナにハマる人がたくさんいるようですが、そうなると思わぬハプニングに出会う確率も高くなるようで。今回はそんな、サウナで遭遇したありえないマナー違反行為についてご紹介します。汗スプラッシュ「サウナが好きでよく通っていますが、年々マナーを守れない人が増えている気がします。以前はみんな