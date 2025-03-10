¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±ÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¤³¤Î£µÇ¯´Ö¤ËÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯Éð´ï¤òÍ¢Æþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¤½£¤ÎÂÐÊÆÉð´ïÍ¢Æþ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÏÉð´ïÍ¢½Ðµ¬ÌÏ¤¬Âç¤­¤¯ËÄ¤é¤ß£±£°ÂçÉð´ïÍ¢½Ð¹ñ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÈó±ÄÍø¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¹ñºÝÊ¿ÏÂ¸¦µæ½ê¡Ê£Ó£É£Ð£Ò£É¡Ë¤Ï£±£°Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¡Ö¹ñºÝÉð´ï¼è°úÆ°¸þ£²£°£²£´¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£°¡Á£²£°£²