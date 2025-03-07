¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬3·î5Æü¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç¡ØBOW AND ARROW¡Ù¡Ê1·î27ÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¬¥Á¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¡×Àä»¿¤¬½¸¤Þ¤ëÊÆÄÅ¸¼»Õ¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ö¥¬¥Á¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¡×Æ±³Ú¶Ê¤ÏÌ¡²è²È¡¦¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À»á¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤òÂêºà¤ËÉÁ¤¯Ì¡²è¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÊÆÄÅ¤¬½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¡£